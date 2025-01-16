Врач Мухина назвала лучшие продукты для снижения уровня холестерина

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Овощи, фрукты и цельнозерновые продукты снижают уровень "плохого" холестерина в организме, рассказала Москве 24 врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

Специалист пояснила, что холестерин в организме делится на "хороший" и "плохой". Избыток последнего способствует появлению атеросклероза, формированию бляшек, которые будут закупоривать просвет сосудов, – в дальнейшем это чревато развитием инфаркта или инсульта.



Марият Мухина врач-диетолог, доктор медицинских наук Кроме того, на холестериновых бляшках могут образовываться тромбы и возникает тромбоэмболия.

Для снижения холестерина диетолог посоветовала скорректировать рацион. Необходимо ограничить алкоголь, красное мясо, молочные продукты с трансжирами (где в составе пальмовое масло, маргарин). Кроме того, в списке запрещенных находятся колбасы, сосиски и другие изделия мясопереработки, а также сладкие продукты и напитки, блюда во фритюре и фастфуд.

"Фастфуд может содержать очень высокий уровень скрытых жиров. Они добавляются не только в те же самые котлеты для гамбургеров, но и в соусы, булки", – заметила эксперт.



Марият Мухина врач-диетолог, доктор медицинских наук Нам нужны продукты, которые улучшают липидный обмен. В первую очередь это несладкие овощи и фрукты – яблоки, груши, авокадо, брокколи и морковь. Они содержат много клетчатки, витаминов, минералов и понижают "плохой" холестерин.

"Стоит обратить внимание и на цельнозерновые продукты – овсянку, гречку, киноа, коричневый рис. Они также снижают липопротеиды низкой плотности, то есть опасный холестерин", – указала специалист.

Мухина порекомендовала есть в сумме 600–800 граммов овощей, фруктов и цельнозерновых в день.

Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко посоветовала россиянам старше 50 лет без каких-либо заболеваний ежегодно сдавать анализы на холестерин, глюкозу и печеночные ферменты. Такая проверка поможет вовремя выявить начинающиеся проблемы со здоровьем. При конкретных диагнозах перечень анализов определяет врач.