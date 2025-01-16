Работу транспорта Москвы продлят в крещенскую ночь

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 января, 13:02

Общество
Главная / Новости /

Врач Мухина назвала лучшие продукты для снижения уровня холестерина

Врач рассказала, какие продукты снижают "плохой" холестерин

Фото: 123RF/baibakova

Овощи, фрукты и цельнозерновые продукты снижают уровень "плохого" холестерина в организме, рассказала Москве 24 врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

Специалист пояснила, что холестерин в организме делится на "хороший" и "плохой". Избыток последнего способствует появлению атеросклероза, формированию бляшек, которые будут закупоривать просвет сосудов, – в дальнейшем это чревато развитием инфаркта или инсульта.

Кроме того, на холестериновых бляшках могут образовываться тромбы и возникает тромбоэмболия.
Марият Мухина
врач-диетолог, доктор медицинских наук

Для снижения холестерина диетолог посоветовала скорректировать рацион. Необходимо ограничить алкоголь, красное мясо, молочные продукты с трансжирами (где в составе пальмовое масло, маргарин). Кроме того, в списке запрещенных находятся колбасы, сосиски и другие изделия мясопереработки, а также сладкие продукты и напитки, блюда во фритюре и фастфуд.

"Фастфуд может содержать очень высокий уровень скрытых жиров. Они добавляются не только в те же самые котлеты для гамбургеров, но и в соусы, булки", – заметила эксперт.

Нам нужны продукты, которые улучшают липидный обмен. В первую очередь это несладкие овощи и фрукты – яблоки, груши, авокадо, брокколи и морковь. Они содержат много клетчатки, витаминов, минералов и понижают "плохой" холестерин.
Марият Мухина
врач-диетолог, доктор медицинских наук

"Стоит обратить внимание и на цельнозерновые продукты – овсянку, гречку, киноа, коричневый рис. Они также снижают липопротеиды низкой плотности, то есть опасный холестерин", – указала специалист.

Мухина порекомендовала есть в сумме 600–800 граммов овощей, фруктов и цельнозерновых в день.

Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко посоветовала россиянам старше 50 лет без каких-либо заболеваний ежегодно сдавать анализы на холестерин, глюкозу и печеночные ферменты. Такая проверка поможет вовремя выявить начинающиеся проблемы со здоровьем. При конкретных диагнозах перечень анализов определяет врач.

Читайте также


Медведева Светлана

обществоедаэксклюзив
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика