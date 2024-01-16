В Госдуму внесут законопроект о деятельности риелторов

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Фракция ЛДПР планирует внести в Госдуму законопроект о регулировании правового поля, в котором действуют риелторы. Об этом заявил первый замглавы думского комитета по ЖКХ Владимир Кошелев, пишет РИА Новости.

"Сегодня понятие риелтор можно считать таким же, как понятие экстрасенс", – отметил он.

Парламентарий объяснил, что в настоящее время большинство специалистов данной сферы работают в серой зоне и не имеют официального трудоустройства. В связи с чем, по словам депутата, они не платят налоги и не несут никакой ответственности.

Кошелев напомнил, что в российском законодательстве отсутствует понятие "риелтор", а значит, нет и профессиональных стандартов и единых требований. При этом в РФ растет количество преступлений в сфере недвижимости, в целом большая часть таких схем мошенников касаются вторичного рынка.

Он отметил, что в новом законе будет прописано обязательное лицензирование риелторов, чтобы в стране появился механизм допуска таких людей на рынок.

Кроме того, Кошелев предложил создать госреестр профессионалов с лицензией, а также перечень услуг с точным указанием на то, что имеет право оказывать риелтор.

"Также необходимо, чтобы риелторы автоматически выступали соответчиками в судебных спорах из-за сделок по недвижимости, к которым они были причастны", – заключил депутат.

Ранее аналитики подсчитали, что объем выдачи ипотечных кредитов в России может упасть в 2024 году на 20 или 30%. Объем данного вида кредитов в стране на конец 2023 года может достичь рекордных 8 триллионов рублей, однако с начала 2024 года ожидается резкий спад.

Эксперты подмечают, что регулятор постепенно ужесточал условия по кредитам в течение года, что позволило рынку адаптироваться.

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