В МВД опровергли запрет на ведомственную медпомощь для ветеранов с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
МВД опровергло информацию о запрете больным коронавирусом пенсионерам ведомства на получение помощи в ведомственных медорганизациях.
Об этом сообщила на портале "МВД Медиа" официальный представитель МВД Ирина Волк.
"Размещенная в сети интернет и мессенджерах информация о введенном запрете на обслуживание пенсионеров МВД России с диагнозом коронавирусная инфекция в ведомственных медицинских организациях не соответствует действительности", – заявила Волк.
Она отметила, что глава МВД РФ Владимир Колокольцев не принимал такого решения. Волк сообщила, что медицинское обеспечение ветеранов ведомства осуществляется в соответствии с правилами, которые утверждены постановлением правительства РФ.
"Указанная в публикациях пациентка была госпитализирована в ведомственный госпиталь 14 января, в день обращения, и проходит в нем лечение. В настоящее время по опубликованным сведениям проводится проверка, ход которой взят на контроль руководством ДТ МВД России", – заключила Волк.
Ранее в СМИ появилась информация, что пенсионерам МВД, которые заболели коронавирусом, стали отказывать в медицинской помощи в ведомственных медорганизациях.
Ранее в Москве открыли три новых корпуса резервного госпиталя, который расположен в конгрессо-выставочном центре "Сокольники". Там развернуто 625 коек, из них 18 для интенсивной терапии.
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