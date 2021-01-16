В МВД опровергли запрет на ведомственную медпомощь для ветеранов с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

МВД опровергло информацию о запрете больным коронавирусом пенсионерам ведомства на получение помощи в ведомственных медорганизациях.

Об этом сообщила на портале "МВД Медиа" официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Размещенная в сети интернет и мессенджерах информация о введенном запрете на обслуживание пенсионеров МВД России с диагнозом коронавирусная инфекция в ведомственных медицинских организациях не соответствует действительности", – заявила Волк.

Она отметила, что глава МВД РФ Владимир Колокольцев не принимал такого решения. Волк сообщила, что медицинское обеспечение ветеранов ведомства осуществляется в соответствии с правилами, которые утверждены постановлением правительства РФ.

"Указанная в публикациях пациентка была госпитализирована в ведомственный госпиталь 14 января, в день обращения, и проходит в нем лечение. В настоящее время по опубликованным сведениям проводится проверка, ход которой взят на контроль руководством ДТ МВД России", – заключила Волк.

Ранее в СМИ появилась информация, что пенсионерам МВД, которые заболели коронавирусом, стали отказывать в медицинской помощи в ведомственных медорганизациях.

Ранее в Москве открыли три новых корпуса резервного госпиталя, который расположен в конгрессо-выставочном центре "Сокольники". Там развернуто 625 коек, из них 18 для интенсивной терапии.