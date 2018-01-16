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Уровень озера Байкал упал на шесть сантиметров ниже критической отметки. Об этом сообщил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"По данным на сегодняшний день, уровень Байкала – ниже порогового значения, которое определено 456 метров по Тихоокеанской шкале отметок – на 6 сантиметров– ниже отметок", – сказал он, передает ТАСС.

По его словам, к 1 мая будет самый низкий уровень.

Ранее президент России Владимир Путин велел прокуратуре проверить и пресечь деятельность предприятий, которые наносят ущерб озеру Байкал. Глава государства призвал определиться с источниками финансирования для ликвидации загрязнений.