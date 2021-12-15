Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

16:53

Москва онлайн покажет, как готовят оливье в ресторане из списка Michelin

общество еда Москва онлайн

Фото: depositphotos/timolina

Москва онлайн решила подарить своим зрителям к Новому году цикл кулинарных мастер-классов. В ходе трех прямых трансляций вы научитесь готовить праздничные блюда у шеф-поваров, работающих в столичных ресторанах из списка Michelin.

16 декабря зрители Москвы онлайн в прямом эфире увидят мастер-класс шеф-повара ресторана "Аист" Мирко Дзаго. Итальянский мастер расскажет, как приготовить осьминога с чечевицей и оливье с лососем под домашним майонезом.

Для блюда с осьминогом вам потребуются следующие продукты:

  • вода – литр;
  • вино белое – 40 миллилитров;
  • репчатый лук – 80 граммов;
  • лук-порей – 40 граммов;
  • сельдерей – 80 граммов;
  • соль морская – 15 граммов;
  • перец (горошек) – 1 грамм;
  • лавровый лист – 0,5 грамма;
  • петрушка – 6 граммов;
  • фенхель – 50 граммов;
  • чеснок – 15 граммов;
  • осьминог – 800 граммов;
  • чечевица – 100 граммов;
  • морковь – 24 грамма;
  • шалфей, розмарин и тимьян – по 2 грамма;
  • масло оливковое – 10 граммов.

Для приготовления оливье вам понадобятся:
  • картофель – 120 граммов;
  • морковь – 120 граммов;
  • яйцо куриное отварное – 3 штуки;
  • огурцы свежие – 60 граммов;
  • перец черный молотый – 6 граммов;
  • огурцы соленые – 60 граммов;
  • антоновка – 120 граммов;
  • горошек зеленый – 30 граммов;
  • майонез домашний – 150 граммов;
  • лосось маринованный;
  • лосось филе без кожи – 100 граммов;
  • уксус яблочный – 17 граммов;
  • сахар – 10 граммов;
  • укроп – 3 грамма;
  • соль.

Смотрите трансляцию 16 декабря в 11:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать