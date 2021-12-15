Москва онлайн покажет, как готовят оливье в ресторане из списка Michelin

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Москва онлайн решила подарить своим зрителям к Новому году цикл кулинарных мастер-классов. В ходе трех прямых трансляций вы научитесь готовить праздничные блюда у шеф-поваров, работающих в столичных ресторанах из списка Michelin.

16 декабря зрители Москвы онлайн в прямом эфире увидят мастер-класс шеф-повара ресторана "Аист" Мирко Дзаго. Итальянский мастер расскажет, как приготовить осьминога с чечевицей и оливье с лососем под домашним майонезом.

Для блюда с осьминогом вам потребуются следующие продукты:



вода – литр;

вино белое – 40 миллилитров;

репчатый лук – 80 граммов;

лук-порей – 40 граммов;

сельдерей – 80 граммов;

соль морская – 15 граммов;

перец (горошек) – 1 грамм;

лавровый лист – 0,5 грамма;

петрушка – 6 граммов;

фенхель – 50 граммов;

чеснок – 15 граммов;

осьминог – 800 граммов;

чечевица – 100 граммов;

морковь – 24 грамма;

шалфей, розмарин и тимьян – по 2 грамма;

масло оливковое – 10 граммов.

картофель – 120 граммов;

морковь – 120 граммов;

яйцо куриное отварное – 3 штуки;

огурцы свежие – 60 граммов;

перец черный молотый – 6 граммов;

огурцы соленые – 60 граммов;

антоновка – 120 граммов;

горошек зеленый – 30 граммов;

майонез домашний – 150 граммов;

лосось маринованный;

лосось филе без кожи – 100 граммов;

уксус яблочный – 17 граммов;

сахар – 10 граммов;

укроп – 3 грамма;

соль.