Церемония прощания с Валентином Гафтом завершилась в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В московском театре "Современник" завершилась церемония прощания с народным артистом РСФСР Валентином Гафтом.

Проститься с актером пришли сотни человек, включая его родственников, друзей и поклонников. На церемонии присутствовали народный артист РФ Александр Розенбаум, руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский, народный артист РФ Сергей Гармаш, народный артист РФ Евгений Герасимов, народная артистка РФ Лия Ахеджакова и другие.

Во время прощания гроб установили на сцене театра, он был усыпан цветами и венками. Звучали стихи и траурная музыка, а на большом экране транслировались фотографии артиста.

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Он родился 2 сентября 1935 года. В 1957 году он окончил Школу-студию МХАТ. Гафт играл на сцене Театра имени Моссовета, Московского драматического театра, в Театре имени Ленинского комсомола и "Современнике".

Кроме того, Гафт запомнился зрителям и по многим ролям в кино. Он играл в картинах "Семнадцать мгновений весны", "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Чародеи", "Гараж" и других.

В 1984 году Валентин Гафт получил звание народного артиста РСФСР. Он также является лауреатом многих премий.