В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать сладкие подарки на Новый год

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Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют покупать сладкие новогодние подарки с ближайшей ко дню покупки датой фасовки. Дело в том, что срок годности устанавливается по самому скоропортящемуся продукту, сообщает пресс-служба ведомства.

Также гражданам напомнили, что сладкие новогодние подарки лучше покупать в магазинах, супермаркетах и официальных рынках.

Отмечается, что при покупке стоит обратить внимание на упаковку – она не должна быть нарушена. В маркировке должно содержаться наименование, состав, количество, данные о пищевой ценности, дата изготовления, срок годности, условия хранения, место нахождения изготовителя, а также рекомендации по использованию.

Хранить такой подарок нужно при температуре 15–17 градусов, в противном случае шоколад может покрыться белым налетом.

В Роспотребнадзоре рекомендовали сладкие подарки, в которых содержится минимальное количество различных добавок и консервантов.

Специалисты призвали обратить внимание и на содержание потенциальных аллергенов, к которым относится арахис и ядра абрикосовой косточки.

"Следует отметить, что карамель, в том числе леденцовая, не рекомендуется для наполнения детских наборов, так же как и кондитерские изделия, содержащие алкоголь более 0,5 % этанола", – говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее стало известно, что самыми популярными у россиян предновогодними покупками являются электроника и товары для дома. Однако в связи с пандемией COVID-19 в этом году список самых популярных и востребованных подарков на Новый год пополнили лекарства и асептические средства, рассказал член совета Гильдии маркетологов Николас Коро. По его словам, люди готовы с удовольствием принимать в подарок и дарить подобные средства.