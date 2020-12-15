Еще 5 307 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице от коронавируса вылечились еще 5 307 пациентов. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 539 859", – говорится в сообщении.

Для подтверждения отсутствия заболевания у человека специалисты проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Также выздоровевшим предлагают сдать плазму крови. Для того чтобы стать донором, необходимо обратиться по телефону 8 (495) 870-45-16.

Ранее Москва открыла уникальный сервис оценки тяжести пневмонии по анализу крови. Сервис создан на основе анализа данных свыше 500 тысяч человек.