Дождь с мокрым снегом и усиление ветра ожидаются на выходных в столице

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Сильный ветер и дождь с мокрым снегом ожидаются в Москве в ближайшие выходные.

В Главном управлении МЧС по столице предупредили, что скорость ветра в период с 16 по 18 декабря может достигать 18 метров в секунду.

Ночью 16 декабря и днем 17 декабря в городе пройдут дожди. Во второй половине воскресенья столбик термометра опустится ниже ноля, поэтому на дорогах может образоваться гололедица. А в понедельник пойдет мокрый снег, в некоторых районах осадки будут сопровождаться ветром с порывами до 15 метров в секунду.

Москвичам рекомендуют во время ветра избегать шаткие строения и рекламные щиты. Для безопасности пешеходам советуют при движении по краю дороги носить одежду со светоотражающими элементами, а автомобилистам – избегать внезапных маневров.

Ранее синоптики сообщили, что зима наступит в столице сразу после дождливых выходных. Уже на следующей неделе город накроет сильный снегопад.