Дождь с мокрым снегом и усиление ветра ожидаются на выходных в столице

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Сильный ветер и дождь с мокрым снегом ожидаются в Москве в ближайшие выходные.
В Главном управлении МЧС по столице предупредили, что скорость ветра в период с 16 по 18 декабря может достигать 18 метров в секунду.
Ночью 16 декабря и днем 17 декабря в городе пройдут дожди. Во второй половине воскресенья столбик термометра опустится ниже ноля, поэтому на дорогах может образоваться гололедица. А в понедельник пойдет мокрый снег, в некоторых районах осадки будут сопровождаться ветром с порывами до 15 метров в секунду.
Москвичам рекомендуют во время ветра избегать шаткие строения и рекламные щиты. Для безопасности пешеходам советуют при движении по краю дороги носить одежду со светоотражающими элементами, а автомобилистам – избегать внезапных маневров.
Ранее синоптики сообщили, что зима наступит в столице сразу после дождливых выходных. Уже на следующей неделе город накроет сильный снегопад.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: