Названа самая популярная подработка в России

Фото: depositphotos/strelok

Транспорт и логистика стали самыми популярными сферами для дополнительного заработка. Работу водителем такси рекомендуют 42 процента, курьера – 29 процентов опрошенных. Исследование в 10 крупных городах провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Главными критериями выбора источника дополнительного заработка стали его размер – 52 процента и гибкий график – 51 процент, первый более актуален для мужчин, а второй – для женщин.

Говоря о работе в такси, 73 процента опрошенных отдают предпочтение работе через онлайн-сервисы (агрегаторы).