Новые участники ярмарок выходного дня в Москве поддерживают бойцов СВО

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Новые участники ярмарок выходного дня в Москве, которые представили свою продукцию по итогам октябрьской заявочной кампании, поддерживают участников СВО. Среди них – семья Марии из Смоленской области, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Мария и ее родственники уже много лет выращивают фрукты и овощи на своем участке. Часть урожая женщина засаливает и консервирует на зиму. Продукты, которые не требуют специальных условий хранения, она регулярно отправляет в зону боевых действия через знакомых волонтеров.

Бойцам спецоперации на Украине и жителям приграничных территорий помогают также другие участники ярмарок выходного дня. Например, фермер из Брянской области передает свои товары военным, а на праздники организовывает полевую кухню, где угощает их блюдами из овощей, зерновых и мяса собственного производства.

Помощь бойцам СВО также оказывают владельцы московских магазинов. Так, сотрудники одной из торговых точек упаковали для военных консервы, тушенку, сушки и другие продукты длительного хранения. В общей сложности магазин собрал гумпомощь на сумму 60 тысяч рублей.

А торговые центры в ЮАО вместо продуктов и одежды отправили в ДНР для детей канцтовары – краски, кисти, фломастеры и карандаши.