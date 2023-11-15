Московский конкурс двуязычных эссе "Билингва" проходит в столице в девятый раз

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На девятый конкурс двуязычных эссе "Билингва", который проходит в Москве, поступили работы на 47 языках России и зарубежья, рассказали в департаменте национальной политики и межрегиональных связей столицы.

В 2022 году в конкурсе участвовали 42 языка, а в 2021 и 2020 годах – 43. Кроме того, за 9 лет в "Билингве" приняли участие более 4 тысяч человек со всего мира. Финальные мероприятия и награждение победителей состоится с 16 по 17 ноября, уточнили в пресс-службе ведомства.



"Я убежден, что наш конкурс двуязычных эссе помогает участникам больше узнавать о своих корнях, беречь и развивать родную культуру, способствует знакомству юных представителей разных национальностей с традициями и историей других народов", – отметил руководитель департамента Виталий Сучков.

В финал в этом году вышли представители многих регионов РФ – самыми активными, кроме Москвы и Подмосковья, стали Чувашия, Татарстан, Удмуртия, Дагестан, Свердловская область и Хабаровский край. Также отметились и жители КНР, Белоруссии, Казахстана, Ливана, Сербии, Турции, США и Молдавии.

Всего финалистами конкурса стали участники, представившие 38 языков РФ и мира, включая белорусский, болгарский, дари, мокшанский, сербский, украинский, французский, эвенский, якутский и многие другие. Чаще всего авторы эссе выбирали темы "История семейной реликвии" и "Учитель в моей жизни", уточнили в пресс-службе.

Нововведением 2023 года стала специальная номинация для преподающих русский язык у детей-билингвов. Темой конкурса для педагогов стала цитата Константина Ушинского: "Пока жив язык народный в устах народа, до тех пор жив и народ".

Отмечается, что награждение финалистов пройдет в 14:00 17 ноября в концертном зале "Лофт 13". Финалистами стали 40 москвичей и 30 жителей других регионов РФ и зарубежных стран в возрасте от 10 до 22 лет, заключили в пресс-службе.

Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что произведения Александра Пушкина и других классиков русской литературы всегда будут включены в школьную программу.

Она сделала акцент на том, что российскую культуру необходимо сохранить в образовательной программе.



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