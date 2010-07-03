"Руки-базуки" Терешина оказались накачены вазелином

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Некроз в руках блогера Кирилла Терешина, известного как Руки-Базуки вызвал не синтол, а вазелиновое масло, сообщил журналистам доцент кафедры онкологии, радиологии и пластической хирургии Сеченовского университета Дмитрий Мельников.

Врач рассказал, что блогер купил вазелин в аптеке и с помощью инъекций ввел около трех литров в каждую конечность. Сам Терешин рассказывал всем, что в его руках синтол.

"После того как вазелин попал в руки, организм начал реагировать. Мы увидели руки каменистой плотности, с очагами некроза, которые доставляли болезненность и воспалились. Проблема с удалением была в том, что мы увидели тотальное повреждение мышц", – цитирует Мельникова Агентство "Москва".

По словам хирурга, с "рук-базук" удалили 95% вазелина. Всего молодому человеку потребуется четыре операции, пока проведена только одна.

Впервые о проблемах с руками Терешин рассказал в январе этого года. Обследование показало нарушение кровотока и множественную кисту.

Терешин прославился в Сети благодаря огромным мышцам на руках, надутым, по его словам, с помощью препарата синтола. Врачи предупреждают об опасности подобных экспериментов: вещество может привести к атрофии тканей и потере конечностей.

Пользователи интернета долго насмехались над владельцем "рук-базук" и называли его человек-синтол.

