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Общество

17:07

Кирилл Терешин избавился от "рук-базук"

общество

Фото: телеграм-канал Mash

Блогеру Кириллу Терешину, известному как Руки-Базуки, провели операцию, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Молодому человеку удалили пораженные ткани в районе трицепса на левой руке. Сейчас он находится в больнице вместе с матерью, которая ухаживает за сыном.

Теперь блогера ждет долгая процедура восстановления. Отмечается, что полностью удалить синтол пока невозможно. Для этого надо вырезать жидкость вместе с участками мышц, в которые попало масло.

Впервые о проблемах с руками Терешин рассказал в январе этого года. Обследование показало нарушение кровотока и множественную кисту.

Терешин прославился в Сети благодаря огромным мышцам на руках, надутым с помощью препарата синтола. Врачи предупреждают об опасности подобных экспериментов: вещество может привести к атрофии тканей и потере конечностей.

Пользователи интернета долго насмехались над владельцем "рук-базук" и называли его человек-синтол. На волне популярности Терешина пригласили в шоу Андеря Малахова.

Синтол – препарат для локального увеличения объема мышц и придания им идеальной формы. Профессиональные атлеты используют его перед соревнованиями.

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