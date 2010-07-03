Кирилл Терешин избавился от "рук-базук"

Фото: телеграм-канал Mash

Блогеру Кириллу Терешину, известному как Руки-Базуки, провели операцию, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Молодому человеку удалили пораженные ткани в районе трицепса на левой руке. Сейчас он находится в больнице вместе с матерью, которая ухаживает за сыном.

Теперь блогера ждет долгая процедура восстановления. Отмечается, что полностью удалить синтол пока невозможно. Для этого надо вырезать жидкость вместе с участками мышц, в которые попало масло.

Впервые о проблемах с руками Терешин рассказал в январе этого года. Обследование показало нарушение кровотока и множественную кисту.

Терешин прославился в Сети благодаря огромным мышцам на руках, надутым с помощью препарата синтола. Врачи предупреждают об опасности подобных экспериментов: вещество может привести к атрофии тканей и потере конечностей.

Пользователи интернета долго насмехались над владельцем "рук-базук" и называли его человек-синтол. На волне популярности Терешина пригласили в шоу Андеря Малахова.

Синтол – препарат для локального увеличения объема мышц и придания им идеальной формы. Профессиональные атлеты используют его перед соревнованиями.