Человек-синтол обманул подписчиков рассказом о потерянных "руках-базуках"

Фото: vk.com/slacker26rus

Житель Пятигорска Кирилл Терешин, прославившийся из-за накаченных синтолом мышц на руках, обманул подписчиков в социальных сетях. Он заявил, что избавился от своих "рук-базук", а затем опроверг собственный пост.

Старое заявление о перенесенной операции и фото с перемотанными руками он уделил. Затем выложил фото с накачанными мышцами и подписью "базуки живы, базуки будут жить".

Терешин прославился в сети благодаря огромным мышцам на руках, надутым с помощью препарата синтола. Врачи предупреждают об опасности подобных экспериментов: вещество может привести к атрофии тканей и потере конечностей.

Синтол – препарат для локального увеличения объема мышц и придания им идеальной формы. Профессиональные атлеты используют его перед соревнованиями.

Пользователи интернета долго насмехались над владельцем "рук-базук" и называли его человек-синтол. На волне популярности Терешина пригласили в шоу Андеря Малахова.