Врачи дали советы для преодоления бессонницы

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Британские врачи посоветовали изменить привычки и распорядок дня людям, страдающим бессонницей. Об этом сообщает газета Daily Express.
На проблемы со сном влияют стресс, неудобная кровать, высокая или низкая температура в комнате, шум за окном. При этом специалисты отметили, что качество сна важнее количества часов, которые человек спит. Помочь с бессонницей могут ежедневная физическая активность, а также четкое расписание подъема и отхода ко сну.
"Все сложные задачи нужно решить в начале дня, а не за пару часов до сна. Это даст мозгу время на релаксацию. За два часа до отхода ко сну рекомендуется воздержаться и от приема пищи. Непосредственно перед сном стоит выпить теплого молока или ромашкового чая", – посоветовали врачи.
Эксперты напомнили, что страдающий бессонницей человек подвержен риску развития депрессии, ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.
Ранее фитнес-эксперт объяснил, как не уставать в течение всей недели. Секрет кроется в регулярных тренировках, правильном питании и вечерних прогулках.
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