15 сентября 2017, 10:34
Фото: ТАСС/Владимир Савостьянов
Три новые улицы появятся в Москве до конца года. Их назовут в честь генерала армии Ивана Яковлева, генерала-полковника Павла Артемьева и советской разведчицы Зои Воскресенской, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
В материале говорится, что все названия были одобрены заседании московской Городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц.
Улицей Генерала Яковлева будет назван Проектируемый проезд № 109 в районе Лефортово. Он расположен между улицами Авиамоторной и Пруд-Ключики. Проектируемый проезд № 227 в районе Северный между Дмитровским и Новодачным шоссе, получит название улицы Генерала Артемьева. А Проектируемый проезд № 1285 на севере Москвы назовут в честь советской разведчицы и детской писательницы Зои Воскресенской.
Ранее в сентябре на заседании московской городской межведомственной комиссии по наименованиям под председательством заместителя Мэра Москвы Леонида Печатникова были также утверждены названия трех новых улиц и двух городских скверов. Кроме того, были подведены итоги конкурса на выбор названия для трех улиц у реконструируемого стадиона "Динамо". Победителями в голосовании москвичей стали имена актера Юрия Никулина и одного из лучших нападающих "Динамо" и сборной СССР 1960-х годов Игоря Численко. Третья улица, по мнению горожан, должна называться "улица Ветеранов "Динамо"".
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