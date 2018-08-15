Умер летчик-испытатель Иван Ведерников

Заслуженный летчик-испытатель Иван Ведерников, участвовавший в пробных полетах бомбардировщика Ту-95, умер в возрасте 94 лет, сообщили в пресс-службе ПАО "Туполев".

"Да, эта трагическая информация подтверждается – Иван Корнеевич ушел из жизни", – цитирует представителей организации ТАСС.

Иван Ведерников родился 17 ноября 1923 года. Был призван на службу в 1941 году. В 1944 году Ведерников окончил военную авиационную школу летчиков в Омске и объединенное военное авиационное училище в Грозном.

Работал испытателем с 1950 года. В 1981 году Ведерникову присвоили звание Героя Советского Союза. Он также был награжден двумя орденами Ленина, орденами Октябрьской Революции, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени и Красной Звезды.