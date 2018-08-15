Кандидат Собянин включил в свою программу развитие набережных Москвы-реки

15 августа, 15:13
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Вдоль набережных Москвы-реки планируется обустроить общественные пространства для прогулок и отдыха, заявил кандидат на должность мэра Москвы Сергей Собянин в ходе встречи с экспертами в своем избирательном штабе.
Он пояснил, что благоустройство коснется существующих набережных, которые нужно наполнить жизнью, интересными объектами и мероприятиями. "Дальше мы должны реорганизовывать промышленные зоны, промышленные территории, реновировать их таким образом, чтобы отодвигать от Москвы-реки не только саму промзону – даже при реновации жилищный фонд и дороги отодвигать", – цитирует кандидата Агентство "Москва". Собянин также раскритиковал градостроительную концепцию, при которой вдоль набережных рек строят дороги, призвав отказаться от этой практики.
По его словам, дороги около кромки воды убивают реку. Проезжие части нужно, там где это возможно, отводить от рек, создавая места для прогулок и отдыха, чтобы горожане могли любоваться рекой, отметил Собянин. Кандидат обратил внимание и на благоустройство рекреационных зон, таких как Строгинская пойма, пояснив, что разные участки реки следует облагораживать по-разному.
По словам Собянина, они должны соединиться в единое пространство, доступное для москвичей. Кандидат отметил важность проекта благоустройства реки Яуза и других малых рек и водоемов города. На сегодняшний день, подчеркнул он, две третьи набережных Москва-реки заняты промышленными объектами или являются недоступными для горожан в силу того, что не благоустроены.
На выборы мэра Москвы, которые пройдут 9 сентября, зарегистрированы пять кандидатов: Сергей Собянин, Илья Свиридов от "Справедливой России", Михаил Дегтярев от ЛДПР, Вадим Кумин от КПРФ и Михаил Балакин от "Союза горожан".
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: