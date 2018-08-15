Кандидат Собянин включил в свою программу развитие набережных Москвы-реки

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Вдоль набережных Москвы-реки планируется обустроить общественные пространства для прогулок и отдыха, заявил кандидат на должность мэра Москвы Сергей Собянин в ходе встречи с экспертами в своем избирательном штабе.

Он пояснил, что благоустройство коснется существующих набережных, которые нужно наполнить жизнью, интересными объектами и мероприятиями. "Дальше мы должны реорганизовывать промышленные зоны, промышленные территории, реновировать их таким образом, чтобы отодвигать от Москвы-реки не только саму промзону – даже при реновации жилищный фонд и дороги отодвигать", – цитирует кандидата Агентство "Москва". Собянин также раскритиковал градостроительную концепцию, при которой вдоль набережных рек строят дороги, призвав отказаться от этой практики.

По его словам, дороги около кромки воды убивают реку. Проезжие части нужно, там где это возможно, отводить от рек, создавая места для прогулок и отдыха, чтобы горожане могли любоваться рекой, отметил Собянин. Кандидат обратил внимание и на благоустройство рекреационных зон, таких как Строгинская пойма, пояснив, что разные участки реки следует облагораживать по-разному.

По словам Собянина, они должны соединиться в единое пространство, доступное для москвичей. Кандидат отметил важность проекта благоустройства реки Яуза и других малых рек и водоемов города. На сегодняшний день, подчеркнул он, две третьи набережных Москва-реки заняты промышленными объектами или являются недоступными для горожан в силу того, что не благоустроены.

На выборы мэра Москвы, которые пройдут 9 сентября, зарегистрированы пять кандидатов: Сергей Собянин, Илья Свиридов от "Справедливой России", Михаил Дегтярев от ЛДПР, Вадим Кумин от КПРФ и Михаил Балакин от "Союза горожан".