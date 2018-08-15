Госдуму просят амнистировать осужденных за репосты

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Mail.ru Group предложило Госдуме внести законопроект об амнистии осужденных за репосты, лайки и публикацию изображений в социальных сетях. Об этом сообщает ТАСС.

Инициатива может затронуть те случаи, когда лайки и репосты не имели общественно опасных последствий. Сейчас такие действия нередко попадают под статьи 282 ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства") и 148 ("Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) Уголовного кодекса.

Помимо этого, в компании предложили Верховному суду обобщить судебную практику по уголовным делам за преступления в интернете, в том числе за репосты и лайки. Это необходимо, чтобы не допустить повторения таких случаев.

В компании также попросили высшую судебную инстанцию указать на необходимость установления мотива деяния. При отсутствии мотива действия не могут образовывать состава преступлений, подчеркнули в Mail.ru Group.

Для создания правовой базы в компании считают необходимым дать юридические определения "постам", "репостам", "лайкам" и "классам".