Школьников планируют научить ответственному обращению с животными

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В школах могут появиться уроки по ответственному обращению с животными. Инициировать появление занятий готова председатель комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова.

"Думаю, будем подключать и специалистов зоозащитных организаций. Депутаты, члены экологической комиссии на своей территории, в школах, такие встречи могут организовать", – цитирует парламентария Агентство "Москва".

По ее словам, на занятиях будут разбирать вопросы выбора животного, подготовки к его появлению, ухода за питомцем и его лечения.

Зотова добавила, что интересующимся темой москвичам стоит зайти в московский зоопарк, который проведет несколько встреч-занятий о домашних животных. Кроме того, 31 августа на шести природных территориях ветеренары расскажут об особенностях лечения домашних питомцев.

Методические рекомендации, которые в настоящий момент разрабатываются зоопарком могут быть использованы на занятиях в школах, добавила парламентарий.

Ранее сообщалось, что с 16 июля домашние животные могут путешествовать по железной дороге без сопровождения хозяев. Пилотный проект действует в 13 поездах дальнего следования. Оформить перевозку можно в специализированных багажных кассах. Нужно заполнить заявление и указать свои данные и данные получателя.