Заморозка накопительной части пенсий продлена до 2022 года

Правительство продлило заморозку накопительной части пенсии до 2022 года включительно. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы министерства труда.
"При формировании доходной части бюджета ПФР учтено сохранение на весь период "моратория" на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии", – сказано в документе.
В декабре 2018 года было решено продлить заморозку накопительной части пенсии до 2021 года. Пенсионный фонд обязан при этом учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование исходя из того, что они идут на финансирование страховой части.
Закон затрагивает тех, кто родился после 1967 года и подал заявление о формировании накопительной пенсии.
С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсии в 6% от зарплаты идут на выплаты нынешним пенсионерам.
Ранее россияне могли сами решать, направлять деньги на свои накопления или передавать в страховую часть.
Минтруд предложил проект поправок о накопительных пенсиях. Длительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на очередной год предлагается рассчитывать на основе прогноза на будущий год о продолжительности жизни мужчин (60 лет) и женщин (55 лет).
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