Уволен начальник спецподразделения ФСБ "Альфа"

В Ассоциации ветеранов антитеррора "Альфа" опровергли связь отставки главы управления "А" ("Альфа") спецназа ФСБ Валерия Канакина с задержаниями сотрудников подразделения.
"Указ об отставке Канакина был подписан президентом РФ в мае этого года. Со скандалом вокруг задержания сотрудников "Альфы" это никак не связано", – цитирует ТАСС президента ассоциации ветеранов Сергея Гончарова.
Ранее СМИ со ссылкой на президента союза "Офицеры группы "Альфа" Алексея Филатова сообщили, что отставка произошла после того, как были задержаны сотрудники "Альфы".
Согласно открытым источникам, Канакин родился 5 мая 1960 года в селе Овчарные Выселки Вадинского района Пензенской области. В Группу "А" Седьмого управления КГБ СССР был зачислен в январе 1984 года. Участвовал в операциях по освобождению заложников при террористическом акте на Дубровке ("Норд-Ост") и в школе в Беслане. Возглавил "Альфу" в 2014 году.
Ранее сообщалось, что в первых числах июля в столице задержали сотрудников "Альфы", "Вымпела" и управления "К", которых подозревают в хищении не менее 140 миллионов рублей. В Центре специального назначения ФСБ проводится проверка.
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