Финал чемпионата мира по футболу начнется при 30-градусной жаре

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Воздух в столице прогреется до плюс 30 градусов к началу финального матча ЧМ-2018, который состоится на стадионе "Лужники". Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Пр прогнозам, к 18:00, когда начнется финал первенства, "температура едва понизится до 30 градусов тепла, завершится игра при 29 градусах тепла". В Гидрометцентре добавили, что относительная влажность воздуха во время игры будет равна 55−60%.

Ранее МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре днем 15 июля.

По данным ведомства, в воскресенье в городе возможны кратковременные дожди, а местами прогремят грозы. Скорость ветра в порывах может достигать 15 метров в секунду.