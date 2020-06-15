Продюсер Костюшкина рассказал, подаст ли певец в суд на Собчак из-за ее шутки

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Продюсер певца Стаса Костюшкина Сергей Комиссаров прокомментировал Москве 24 ситуацию с Ксенией Собчак. Телеведущая в своем YouTube-шоу пошутила об артисте, который рассказал, что над ним надругались в детстве.

"Да у нас нет никакой ситуации, понимаете? Если у нее такая реакция, пускай она подумает. Не дай бог такое произойдет с ее ребенком, как она заговорит, как она на эту тему будет шутить? Вот это интересно. А что нам говорить? Мы все сказали", – заявил он.





Сергей Комиссаров продюсер Стаса Костюшкина В суд обращаться не планируем. Это бред. Какой суд? Это все на ее совести. У нее такое мнение. Она, видимо, считает, что педофилия – это какие-то шутки. Вот она и решила пошутить над этим, похайпить, ну и пускай. Не с очень адекватным поведением, отношением к этому вопросу, но это ее личное дело. У нас одно отношение, у нее другое. Мы видим, что у наших подписчиков в соцсетях, мы видим, что происходит, мы понимаем, что все на нашей стороне.

Ранее телеведущая и журналист Ксения Собчак в своем шоу на YouTube, где обсуждает актуальные новости недели, высказалась о певце Стасе Костюшкине, который в детстве стал жертвой педофила. Рассуждая на тему политической ситуации в стране, она поинтересовалась, что же будет дальше.

"Начнут наркотики нам в машины подбрасывать? А потом вообще всех изнасилуют, как Стаса Костюшкина?" – заявила Собчак.

На слова телеведущей обратили внимание ее подписчики: кто-то назвал шутку неуместной, а кто-то и вовсе предложил представить, что подобная ситуация может произойти с ее сыном.

О случае из детства Костюшкин рассказал в интервью для одного YouTube-шоу. Певец признался, что подвергся насилию со стороны педофила, когда ему было восемь лет. Сейчас, по словам артиста, он решил поделиться историей из-за страха за своих детей.

После выхода в свет видео Собчак певец написал в своем Instagram: "Никогда не думал, что тема педофилии, которую я поднял, так же будет поднята, но только на смех... В страшное время живем".

В стороне не остался бизнесмен и музыкант Тимати. В своем Instagram он обратился к телеведущей и подчеркнул, что раньше молчал.

"Но потом я понял: ты совсем не девочка. Ты животное. Ведь только животное может глумиться над чужим горем. Ведь смешно, когда Костюшкин рассказывает про то, как его изнасиловали в детстве?" – написал Тимати.

На защиту Собчак встал российский комик Александр Гудков, который в интервью одному из Telegram-каналов объяснил шутку телеведущей. По его словам, ролик – политическая сатира, которая отражает наши реалии. Гудков добавил, что интервью с Костюшкиным стало "резонансным по причине табуированности этой темы в России и Ксения как человек самоироничный, остроумный (и многие не верят, но еще и абсолютно думающий) отреагировала".

Комик подчеркнул, что фраза Собчак на самом деле – о страхе перед расширением полномочий полиции, а не о насилии над детьми.

После инцидента косметический бренд Mixit, лицом которого является Собчак, заявил о решении расторгнуть с телеведущей договор. Представитель компании Олег Пай написал: "В философии бренда Mixit – только добрые дела и положительные эмоции, мы не можем разделить неоднозначные высказывания Ксении Собчак, в связи с этим мы заканчиваем наше сотрудничество".

Однако позднее заявление опровергли. Все тот же Олег Пай сказал, что телеведущая остается амбассадором компании, а контракт с ней завершится в сентябре.



Соболева Илона