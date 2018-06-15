В США умер барабанщик Элвиса Пресли

Фото: www.facebook.com/dominic.j.fontana

В ночь на 14 июня в своем доме в Нэшвилле ушел из жизни Д.Джей Фонтана. Барабанщик много лет выступал вместе с легендарным Элвисом Пресли. Об этом сообщила его жена Карен Фонтана, пишет "Комсомольская правда".

По ее словам, у музыканта были осложнения после перелома бедра в 2016 году. Фонтана скончался в возрасте 87 лет.

Актер и музыкант из группы The Band, лауреат премии Грэмми Левон Хелм в одном из интервью отметил, что Элвис, Билл и Скотти играли хорошую музыку, однако рок-н-роллом она стала только тогда, когда к ним присоединился Фонтана.

Полное имя барабанщика Доминик Джозеф Фонтана. В 1954 году он присоединился к группе короля рок-н-ролла.