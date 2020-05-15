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Москва 24

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Общество

11:32

Ученые объясняют огненные закаты в Москве сильным ветром

общество погода

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Огненные закаты в Москве вызывает сильный ветер, поднимающий в воздух пыль, считает замдиректора Государственного астрономического института имени Штернберга Сергей Ламзин.

Он пояснил, что когда поднимается пыль, голубые лучи сильно рассеиваются, а красные проходят.

"Есть еще такая примета – если закаты и восходы "кровавые", то это к ветреной погоде", – цитирует Ламзина Агентство "Москва".

Жители столичного региона уже несколько раз за последнее время наблюдали закат необычного цвета.

Очередной закат москвичи наблюдали из своих окон накануне вечером. Сначала небо было яркого, огненно-оранжевого цвета. Потом окрасилось в лиловые оттенки. Кроме того, после дождя на небе появилась радуга, причем двойная.

В соцсетях рассказали о красивом закате над Москвой

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