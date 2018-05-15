Гроза и сильный ветер ожидаются в столичном регионе во вторник

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Гроза с дождем и порывистым ветром со скоростью до 15 метров в секунду ожидается во второй половине дня в столичном регионе во вторник, 15 мая.

Несмотря на облачность и возможные осадки, в городе сохранится теплая погода: днем воздух прогреется до 25 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Ветер южного направления будет умеренным – до 10 метров в секунду. Усиление ожидается во время грозы. Атмосферное давление составит около 752 миллиметров ртутного столба.

Ливни в Москве начнутся после 14:00, выпадет пятая часть месячной нормы осадков, передает Агентство "Москва".

"Сегодня атмосфера в Центральной России будет неустойчивая, из-за чего в небе кое-где вырастут отдельные массивы кучево-дождевых облаков, местами переходящих в грозовое состояние, прольются интенсивные ливни (до 10-12 мм или 1 ведро воды на 1 кв. м), что немного освежит воздух, но оставит температурный фон на несколько градусов выше климатической нормы", – рассказал агентству представитель центра погоды "Фобос".

В ночь на среду будет достаточно тепло: до плюс 14 градусов. В темное время суток сохранится возможность осадков, порывы ветра усилятся до 12–17 метров в секунду. Днем 16 мая вероятность гроз сохранится, а температура еще немного вырастет – до 27 градусов выше нуля.

В связи с жаркой погодой в столице уже начали работать "комнаты прохлады". Они открыты в центрах социального обслуживания населения. Там включены кондиционеры и установлены кулеры с водой.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!