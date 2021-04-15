Еще 1 944 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В столице от коронавируса вылечились еще 1 944 пациента. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 966 781", – говорится в сообщении.

Всего за сутки в городе выявили 2 455 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализировали 1 033 человека. За это время в столице скончались 59 пациентов с диагнозом "пневмония" и положительным тестом на COVID-19.

За минувшие 24 часа в России подтвердили 8 944 новых случая коронавируса. В 1 110 из них болезнь проходила без клинических проявлений.