Теплая погода без осадков ожидается в Москве в понедельник

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Переменная облачность без осадков и до 11 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в понедельник, 15 апреля.

Как сообщает портал "Метеоновости", начало рабочей недели ознаменуется солнечной и теплой погодой. Антициклон усилит свое влияние и вытеснит из региона осадки.

При переменной облачности осадков не ожидается. Воздух в столице прогреется до 9-11 градусов тепла. Будет дуть северо-восточный ветер скоростью 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба, что значительно выше нормального. Относительная влажность воздуха – около 70 процентов.

Синоптики отмечают, что перемены в погоде должны положительно сказаться на настроении и самочувствии жителей мегаполиса.

Транспортный комплекс Москвы ранее призвал горожан быть осторожнее из-за последствий неблагоприятной погоды. Ночью за окном было около ноля и шел дождь со снегом.