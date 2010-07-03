Москвичей призвали быть осторожнее из-за плохой погоды

Транспортный комплекс Москвы призвал столичных жителей быть осторожнее из-за неблагоприятной погоды. Информационный центр комплекса отмечает, что за окном сейчас всего 1 градус тепла, идет дождь со снегом.
"Сейчас за окном 1 градус тепла, дождь со снегом. Ночью температура не изменится, будет идти мокрый снег. Будьте осторожны на дорогах!", – сказано в сообщении.
Ранее Центр организации дорожного движения призвал автовладельцев к осторожности на скользких дорогах.
Синоптики при этом обнадежили жителей Москвы, что в столицу на предстоящей неделе придет тепло уровня климатической нормы. Днем воздух будет прогреваться до +10 градусов. Что касается осадков, то они маловероятны.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.