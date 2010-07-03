Москвичей призвали быть осторожнее из-за плохой погоды

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Транспортный комплекс Москвы призвал столичных жителей быть осторожнее из-за неблагоприятной погоды. Информационный центр комплекса отмечает, что за окном сейчас всего 1 градус тепла, идет дождь со снегом.



"Сейчас за окном 1 градус тепла, дождь со снегом. Ночью температура не изменится, будет идти мокрый снег. Будьте осторожны на дорогах!", – сказано в сообщении.

Ранее Центр организации дорожного движения призвал автовладельцев к осторожности на скользких дорогах.

Синоптики при этом обнадежили жителей Москвы, что в столицу на предстоящей неделе придет тепло уровня климатической нормы. Днем воздух будет прогреваться до +10 градусов. Что касается осадков, то они маловероятны.