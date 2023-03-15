В России за сутки зафиксировали 12 046 случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

За прошедшие 24 часа на территории России зафиксировали 12 046 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом рассказали в Оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Не смогли побороть недуг 32 человека. По информации штаба, за день госпитализация потребовалась 1 691 пациенту. Это на 8,1% меньше, чем 14 марта. Рост количества госпитализаций зафиксирован в 39 российских субъектах, снижение – в 39.

Вылечились от коронавируса 14 089 пациентов, что на 13,6% больше, чем накануне.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что на этой неделе зарегистрировали 80 тысяч случаев заражения COVID-19. Это на 11,5% меньше, чем на предыдущей неделе. В ведомстве поделились, что чаще всего врачи фиксируют геноварианты штамма "Омикрон".

Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ в столице

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