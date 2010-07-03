Москвичи пожаловались на произвол таксистов в аэропорту Внуково

Москвичи жалуются на произвол таксистов в аэропорту. Они рассказывают, что порой не могут уехать из Внукова по ценам, которые предлагают агрегаторы. Стоимость таксисты устанавливают самостоятельно: берут, сколько хотят, причем дешевле чем за 1,5 тысячи рублей не везут. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.