Диетолог рассказала, как кофе помогает в похудении

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Кофе способен помочь человеку избавиться от лишнего веса, поскольку улучшает метаболизм и стимулирует выработку гормона счастья, тем самым избавляя от потребности употреблять калорийные продукты при стрессе. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на врача-диетолога Елену Соломатину.

"Кофе может многим заменить привычные сладости. Особенно в период стресса, ведь часто с помощью калорийной пищи некоторые люди заедают свои проблемы", – объяснила она.

По словам специалиста, этот напиток является одним из эффективных мочегонных средств. Он быстро выводит жидкость из организма и улучшает метаболизм. Такому эффекту способствует содержание в кофе хлорогеновой кислоты, которая влияет на работу желудка и улучшает пищеварение, отметила диетолог.

"Вряд ли такой способ можно считать действенным, но и малоэффективным его не назовешь. Чтобы результат был намного лучше, помимо кофе, нужно менять вкусовые привычки", – заявила она.

Как считает врач, при похудении необходимо разнообразно питаться с нормированным содержанием белков, углеводов и жиров, исключать калорийные продукты и употреблять кофе до 4 раз в день.

Однако эксперт предупредила о вреде напитка натощак. Она добавила, что подобный способ приводит к раздражению желудка.

"Напиток должен быть натуральным, и пить его следует только после приема пищи, чтобы еда лучше усвоилась. Допустимо добавление в напиток сахарозаменителей", – указала Соломатина.

Ранее ученые заявили, что кофеин, содержащийся в кофе, может ускорять обмен веществ, что способствует более быстрому расщеплению жировых клеток. Это открытие может помочь тем, кто стремится похудеть или поддерживать вес на оптимальном уровне. По мнению исследователей, регулярное потребление кофе не только способствует сжиганию жира, но и подавлению аппетита, что помогает контролировать прием пищи.

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