Россияне назвали самые частые причины опозданий на работу

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В качестве распространенных причин, из-за которых россияне опаздывают на работу, были названы непредвиденные обстоятельства по дороге в офис (17% опрошенных), проблемы с транспортом (12%), с организацией своего времени (5%) и сложности с подъемом по утрам (4%). Об этом сообщает RT со ссылкой на опрос одного из сервисов по подбору работы.

При этом 49% респондентов заявили, что никогда не опаздывали на работу, а 38% россиян рассказали о случавшихся в их жизни опозданиях. Кроме того, 13% опрошенных обозначили, что у них в офисе отсутствует строгое разграничение начала и конца рабочего дня.

Также россияне рассказали, что в большинстве случаев (62%) работодатель не ругает сотрудников за опоздания, а 11% граждан стараются отработать то время, на которое они задержались уже после завершения рабочего дня.

Однако некоторые (2%) все-таки сообщили о наказаниях, в рамках которых начальство лишает премии за опоздания. При этом 21% опрошенных заявили, что штрафные санкции следовали только за регулярные опоздания.

В общей сложности в опросе поучаствовали более 3,6 тысячи граждан из всех регионов России.

Ранее семейный психолог Наталья Панфилова сообщила, что склонные к депрессии люди начинают чаще опаздывать. По ее словам, при сильном стрессе у большинства проявляется апатия, из-за которой сотрудники начинают опаздывать на работу или теряют к ней интерес. Согласно исследованиям, меньше 50% россиян приходят на работу вовремя.



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