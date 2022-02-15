Кардиолог сообщил о появлении смертельно опасного тренда из-за Олимпиады

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Кардиолог Константин Иванов предостерег от опасных попыток повторить достижения профессиональных атлетов на фоне трансляций Олимпийских игр. Об этом он рассказал радио Sputnik.

Заведующий центром кардиологии и терапии больницы Российской академии наук объяснил, что зрители увлекаются соревнованиями и начинают слепо следовать тренду на интенсивные занятия.

"Люди стали не только активно смотреть Олимпиаду, но и повторять за спортсменами, которые стремятся занять пьедестал. К сожалению, достаточно часто это заканчивается трагедиями", – заявил эксперт.

Кардиолог предупредил, что сердце профессиональных спортсменов может сокращаться более 200 раз в минуту и перекачивать за это время до 35 литров крови. Их организм подготовлен к этому, в том числе за счет особой диеты. Без необходимых тренировок повторить такой результат не удастся. Иванов посоветовал непрофессионалам обязательно следить за частотой пульса во время тренировок.

Ученые из Гарвардского университета провели исследование в Японии, посвященное рискам развития сердечно-сосудистых заболеваний. Эксперты выяснили, что благоприятным фактором выступает прием ванны с почти ежедневной частотой.