Таможенная служба предлагает расширить продуктовое эмбарго

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Федеральная таможенная служба (ФТС) предлагает расширить продовольственное эмбарго. Под запрет может попасть импорт консервов из мяса и рыбы, яиц, оливки, фруктовые соки и джемы.

Предложения по расширению перечня сельхозпродукции и продовольствия, запрещенного к ввозу из США, ЕС и ряда других стран, ФТС направила в Минсельхоз еще 13 февраля, сообщает РБК.

Письмо с предложениями подписано исполняющим обязанности руководителя ведомства Русланом Давыдовым. Президент Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод (СПБН) Максим Новиков сообщил, что СПБН готовит позицию индустрии, которая будет отправлена курирующим министерствам.

Минсельхоз получил предложение ФТС. Оно находится на рассмотрении. Ограничения могут коснуться товаров из США, Евросоюза, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна.

Ограничения на ввоз различных категорий продуктов из этих стран стали вводиться с 2014 года и будут действуют до конца 2019 года. До сих пор под ограничения попадали только отдельные товарные позиции.

Предлагается включить в перечень запрещенных к ввозу все товары, которые декларируются 9 группами двузначных кодов ТНВЭД. Это все готовые и консервированные продукты из мяса и рыбы, ракообразные и моллюски, икры осетровых, консервированные овощи, фрукты и орехи, оливки, консервированные помидоры, джемы, мармелад, фруктовое пюре и соки.

Также под запрет могут попасть свежее и охлажденное мясо – баранина, козлятина, а также мясо лошадей, крупного рогатого скота, овец, коз, кур и другой домашней птицы. По данным ФТС, за 2018 год из санкционных стран в Россию было ввезено товаров на 1,213 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось о продуктах питания, которые подорожали в России в январе этого года. Цены повысились на большинство видов овощей, мясо индейки, пшено и гречку.