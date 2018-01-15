Новые увольнения грядут в "Матросской тишине" из-за скандала

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Новые увольнения грозят сотрудникам столичного СИЗО №1 "Матросская тишина". Об этом заявил начальник УФСИН по Москве Сергей Мороз.

"В связи с вышеизложенным проведены и планируются кадровые изменения в руководстве СИЗО №1. Учреждение поставлено на особый контроль как учреждение со сложной оперативной обстановкой", – сказал он, передает РИА Новости.

Ранее после проверки в СИЗО был уволен заместитель начальника по оперативной работе. Еще трое сотрудников оперативного отдела привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Проверки в "Матросской Тишине" начали после того, как 14 декабря в столичной прокуратуре узнали о VIP-камерах в изоляторе. Член московской Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева заявила, что один из заключенных живет в исключительных условиях.