Режиссер "Стражей Галактики" назвал дату выхода третьей части

Фото: facebook.com/jgunn
Режиссер "Стражей Галактики" Джеймс Ганн подтвердил дату выхода третьей части, сообщает "Газета.ру".
На вопрос одного из поклонников в Twitter, он написал, что третья часть выйдет в 2020 году.
С 3 мая в кино можно будет посмотреть одно продолжение знаменитой франшизы от MARVEL "Мстители: Война бесконечности". Герои встретятся с Таносом – межгалактическим тираном, который хочет собрать все шесть камней бесконечности, чтобы менять реальность. С ним будут сражаться Халк, Человек-паук и другие герои "Мстителей", Доктор Стрэндж и члены "Стражей Галактики".
"Стражи галактики" – супергеройская серия фильмов по комиксам Marvel. Первый фильм вышел в 2014 году, второй выйдет в прокат в мае 2017 года. В картинах снимаются Крис Пратт, Зои Салдана, Дэйв Батиста, еще двух персонажей озвучили Брэдли Купер и Вин Дизель. Обе ленты сняты Ганном.
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