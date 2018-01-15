Медики 12 специальностей получили статус "московский врач"

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Статусом "московский врач" теперь обладают медики 12 специальностей. Среди них эндокринологи, специалисты лучевой диагностики, урологи и другие врачи.

Всего этим статусом наделены 133 московских специалиста. Среди обладателей статуса не только врачи стационаров, но и медики из научно-практических центров и поликлиник. Руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун отметил, что москвичи стараются записаться на прием именно к этим специалистам.

Полный список врачей, ставших "московскими врачами", опубликован на сайте департамента здравоохранения.

Звание "Московский врач" присваивается специалистам, доказавшим, что их опыт и уровень профессиональной квалификации соответствует лучшим мировым стандартам. Врачам городских больниц и поликлиник, которые выполнили требования конкурса, выплачивается дополнительное материальное поощрение в размере 15 тысяч рублей в месяц.

Чтобы получить статус, необходимо иметь сертификат специалиста или свидетельство об аккредитации и стаж работы не менее пяти лет. Также надо успешно пройти клинический экзамен и защитить личное портфолио. Участие в испытаниях бесплатное. Статус действует в течение пяти лет.