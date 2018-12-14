Москвичка завоевала титул "Супермодель" на конкурсе "Миссис Вселенная"

14 декабря, 17:41
Фото: страница "Вконтакте" Дарьи Давыденко
Москвичка Дарья Давыденко стала обладательницей титула "Супермодель" на конкурсе "Миссис Вселенная – 2018".
Как сообщила РИА Новости председатель оргкомитета конкурса "Миссис Россия International – 2018" Елена Степура, в октябре Давыденко одержала победу в этом конкурсе в Ростове-на-Дону. Как победительница национального этапа она смогла побороться за первое место на международном уровне.
Конкурс проходил в декабре на Филиппинах. За звание "Миссис Вселенной – 2018" боролись 90 девушек из 50 стран. Конкурсантки должны были продефилировать по подиуму в национальном костюме и вечернем платье. В программу соревнования также вошли модные показы и выступление с докладом на тему насилия в семье.
"Дарья каждый день очень удачно меняла образы, подбирала к ним прическу, макияж", – рассказала Степура. По ее словам, москвичка "получила профессиональный титул "Супермодель", то есть было отмечено ее искусство преображаться".
Ранее сообщалось, что титул "Мисс мира – 2018" завоевала представительница Мексики. Финал конкурса состоялся на китайском острове Хайнань. В топ-5 вошли представительницы Белоруссии, Мексики, Таиланда, Уганды и Ямайки. Каждой из них задавали финальный вопрос, ответ на который повлиял на окончательное решение жюри.
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