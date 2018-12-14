Столичные врачи разработали фитнес для мозга

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Врачи Научно-практического психоневрологического центра имени Соловьева изобрели уникальную методику восстановления психического здоровья – нейрофитнес, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

Тренинг состоит из комплекса упражнений на выполнение несимметричных движений разной степени сложности и интенсивности, ритмики и ритмопластики, работы с мелкой моторикой рук, мышцами лица и речевым аппаратом.

На занятиях пациентов обучают техникам запоминания большого объема информации. Также для участников организовывают лекции о строении нервной системы, нейропсихологии памяти, сне, питании, работе и отдыхе.

Врачи запатентовали свой метод, однако обещают делиться с коллегами из России и за рубежом.

Нейрофитнес помогает предотвращать появление деменции и бороться с ней на ранних стадиях, а также эффективна при борьбе с депрессией.

"Конечно, в сложных случаях может потребоваться назначение лекарств и проведение комплекса лечебно-диагностических мероприятий, но на этапе предболезни многое можно исправить и меньшими усилиями", – отмечает замдиректора психоневрологического центра имени Соловьева Ренат Акжигитов.

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