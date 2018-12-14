"Теплота из сердец этих людей". Контролер из Нахабина рассказала о поздравлении

Контролер из Нахабина рассказала о поздравлении

Получившая поздравления от пассажиров контроллер из Нахабина Нина Бандур дала эксклюзивное интервью телеканалу Москва 24. Женщина призналась, что не ожидала такого подарка.

"Я не знала, куда себя деть. Во-первых, для меня удивление было и такая теплота из сердец этих людей, и что они мне подарили, я никогда не ожидала. Для меня была полная неожиданность, я плакала. Очень трогательно, это не описать словами", – сказала Бандур.

В подарок на день рождения женщина получила несколько букетов и коробок конфет. Сюрпризы буквально завалили все ее рабочее место. Некоторые участники флешмоба даже посвятили контроллеру стихи. Однако больше всего Нина Михайловна оценила само внимание пассажиров и то тепло, которое они преподнесли ей в праздничный день.

На железнодорожной станции в Нахабине Бандур работает два года. С ее слов, она помогает пассажирам, у которых не работают проездные билеты и мамам с колясками. При этом каждому из людей женщина ежедневно желает доброго дня, здоровья и счастья. К пассажирам Бандур относится как к маленьким детям, а саму себя называет маленьким человеком.

Одна из жительниц поселка рассказала, что когда пассажиры узнали о дне рождения любимого контроллера, все захотели прийти и вручить подарки. В итоге они договорились и организованно поздравили Нину Михайловну.

Поклонники работницы станции посвятили ей страницу в социальных сетях. Известно, что в Новый год женщина тоже будет работать на станции, и некоторые из пассажиров уже планируют, как будут поздравлять ее снова.