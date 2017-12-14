Миф о ручном управлении страной сильно преувеличен – Путин

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Миф о ручном управлении Россией сильно преувеличен, заявил Владимир Путин во время большой пресс-конференции. По его словам, правительство и региональные власти проводят колоссальный объем системной работы.

"Миф о ручном управлении – он сильно преувеличен", – цитирует Путина ТАСС.

По словам главы государства, затронутые в ходе "Прямой линии" проблемы граждан ведут к проведению системной работы в отношении поднятых вопросов. Президент отметил, что во время общения с губернаторами он поднимает проблемы, озвученные россиянами.

Большая пресс-конференция Владимира Путина проходит 14 декабря в Центре международной торговли. На мероприятие аккредитовались рекордное число журналистов – 1640 представителей СМИ. Читайте онлайн-трансляцию мероприятия на портале Москва 24.