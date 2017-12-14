В Госдуме предложили ввести в школах 12-й класс

14 декабря, 11:19
Фото: ТАСС/Вадим Жернов
Депутат Госдумы Василий Власов предложил министру образования и науки Ольге Васильевой ввести в школах 12-й класс и продлить летние каникулы. Об этом сообщает ТАСС.
Власов поясняет, что много выпускников в России работают не по специальности. По мнению парламентария, одна их причин – общие образовательные программы, которые не позволяют ученику понять, кем он хочет быть. 12-й класс нужен выпускникам, чтобы они могли выбрать профориентацию, уверен он.
Также Власов предложил увеличить летние каникулы на месяц и начинать учебный год 1 октября. Четырехмесячные летние каникулы как раз и компенсирует 12-й год обучения, уверен депутат.
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