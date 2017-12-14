Космический корабль "Союз МС-05" с экипажем отстыковался от МКС

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Пилотируемый корабль "Союз МС-05" расстыковался с Международной космической станцией. Об этом сообщает "Интерфакс".

На борту корабля космонавт Сергей Рязанский, астронавт НАСА Рэндолф Брезник и астронавт Европейского космического агентства (ESA) Паоло Несполи.

В скором времени "Союз" уйдет из района МКС и удалится на безопасное расстояние при помощи специальной двигательной установки.

После этого аппарат начнет двигаться к Земле. Ожидается, что в 11:15 по московскому времени корабль войдет в плотные слои атмосферы Земли. В 11:38 аппарат приземлится в Казахстане.