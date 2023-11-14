Подмосковье, Краснодар и Москва стали лидерами по объему введенного жилья в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московская область, Краснодар и Москва стали лидерами по объему введенного жилья за 10 месяцев 2023 года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

Всего с января по октябрь в Московской области возвели 9,5 миллиона квадратных метров жилья. В Краснодарском крае и столице аналогичный показатель составил 5,8 и 5,1 миллиона "квадратов" соответственно. За ними по объему жилья следуют Ленинградская область и Татарстан.

Как отметили в Росстате, общий объем жилья составил 86,2 миллиона квадратных метров, что на 1,8% меньше в сравнении с показателем аналогичного периода прошлого года. В целом за октябрь в России ввели порядка 6,5 миллиона квадратных метров жилья, уточнили в пресс-службе.

Указывается, что за год более 50 миллионов квадратных метров жилых пространств было введено населением РФ, в том числе за октябрь показатель превысил 2 миллиона "квадратов".

Ранее министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин в ходе встречи с Владимиром Путиным сообщал, что по итогам 2023 года в России введут рекордные 104 миллиона квадратных метров жилья.

По словам президента России, около 7 миллионов граждан РФ улучшили жилищные условия в 2023 году. Всего было расселено почти 2 миллиона "квадратов" аварийного и ветхого жилья.

До этого Сергей Собянин сообщил, что с начала 2023 года по октябрь на территории Москвы построили и ввели в эксплуатацию 10,7 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе свыше 5 миллионов "квадратов" жилья.

Как отметил мэр Москвы, годовые показатели по недвижимости были превышены уже в сентябре. В октябре они превысили план и по жилым домам.

Аналитики заявили о снижении предложений квартир в московских новостройках бизнес-класса