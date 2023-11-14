В Москве от гриппа привились более 7 млн человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Примерно 7 миллионов человек вакцинировались от гриппа в Москве. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

"На текущий период в Москве за счет всех источников финансирования привито 6 799 534 человека (в том числе 1 062 626 детей), что составляет 53,8% от численности населения города", – сказано в сообщении.

Также в ведомстве напомнили, что вакцинация является основным и самым надежным способом защиты от гриппа. При этом Роспотребнадзор предупредил, что для достижения необходимого охвата прививку должны сделать более 60% москвичей. Так, в медучреждениях используют отечественные препараты для вакцинации: "Совигрипп", "Ультрикс квадри", "Флю-М", "Гриппол плюс".

Кроме того, ведомство сообщило, что эпидемическая ситуация в городе соответствует сезону.

"Вакцина обеспечит защиту от всех видов вируса гриппа, которые являются наиболее актуальными в этом эпидемическом сезоне", – подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Отмечается, что в настоящее время прививка от гриппа помогает предотвратить риски заболевания у 80–90% детей и взрослых, а болезнь у вакцинированных протекает легче и с минимальными осложнениями.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян привиться от гриппа, лучше всего – до конца ноября. По ее словам, с каждой неделей число заболевших гриппом увеличивается. В дальнейшем ситуация будет только усложняться, добавила Попова.

Эпидобстановка по COVID-19 в Москве соответствует периоду сезонных заболеваний