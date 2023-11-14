В Минцифры предложили признать рекламу популяризаторских книжных мероприятий социальной

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предложило Федеральной антимонопольной службе (ФАС) признать рекламу мероприятий, связанных с популяризацией книг и их чтения, социальной. Об этом заявил директор департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры Владимир Григорьев, пишет ТАСС.

"Мы хотели бы <...> добиться от коллег четкой публичной позиции относительно того, что информация об общественных мероприятиях, направленных на популяризацию книг и чтения, относится к социальной рекламе. Этот шаг достижим", – сказал он.

В настоящее время книжная отрасль продолжает терять прежние механизмы продвижения товаров и мероприятий, уточнил Григорьев. По его словам, на фоне новых требований по учету рекламы в Сети количество упоминаний и рецензий на книги сократилось на 30%.

За неисполнение законодательства в сфере рекламы нарушителям с 1 сентября 2023 года грозят штрафы до 700 тысяч рублей. Согласно поправкам в закон "О рекламе", участники рынка с сентября 2022 года обязаны маркировать рекламу в интернете и передавать эти данные в РКН.

Ранее аналитики выяснили, что порядка 36% из 1,6 тысячи опрошенных россиян при выборе литературы отдают предпочтение фантастическому жанру. Детективы и научно-популярную литературу выбирают по 27%, классику – 25%, исторические романы – 21%, книги о приключениях – 16%.

Россияне в возрасте до 34 лет предпочитают читать фантастику, а старше 45 лет – исторические романы. Отечественных авторов выбирают 35% респондентов, зарубежных – 31%, уточняли специалисты.

"Сити": подборка лучших художественных книг осени 2023 года