Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную обязанностям мужчин в социуме

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15 октября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция "Культура отцовства – права и обязанности мужчин в социуме".
Встреча будет посвящена предстоящему одноименному межрегиональному форуму и Дню отца, который в этом году россияне отметят впервые.
Перед журналистами выступят:
- уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева;
- уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Ольга Ярославская;
- председатель совета отцов при уполномоченном по правам ребенка в городе Москве Алексей Чегодаев.
Смотрите прямую трансляцию 15 октября в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.